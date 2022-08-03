Город на холме. Сезон 2. Серия 7
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Сериалы
Город на холме
2-й сезон
7-я серия
8.42021, City on a Hill
Триллер, Драма18+

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Город на холме (сериал, 2021) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Первый сезон скрыт по просьбе правообладателя. В основе сериала лежат реальные события. 1990-е, уровень преступности в Бостоне зашкаливает. На службу в город прибывает чернокожий прокурор — идеалист, планирующий остановить уличные убийства. Ему придется объединиться в тандем с продажным, но опытным ветераном ФБР.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Город на холме»