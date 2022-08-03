Город на холме. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Город на холме
1-й сезон
8-я серия
8.42019, City on a Hill
Триллер, Криминал18+

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Город на холме (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

В основе сериала лежат реальные события. 1990-е, уровень преступности в Бостоне зашкаливает. На службу в город прибывает чернокожий прокурор — идеалист, планирующий остановить уличные убийства. Ему придется объединиться в тандем с продажным, но опытным ветераном ФБР.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Город на холме»