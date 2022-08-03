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Город мечты
2-й сезон
6-я серия

Город мечты (сериал, 2013) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

8.82013, Magic City
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Телесериал расскажет зрителю о лучшем заведении Майами Бич того времени - отеле «Мирамар», куда приезжал сам Френк Синатра. Отель Мирамар днем — это место для выступления ныряющих клоунов и для занятий ча-ча-ча, а ночью он становится пристанищем для гангстеров и представителей ФБР.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Город мечты»