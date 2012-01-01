WinkСериалыГород мечты1-й сезон7-я серия
Город мечты (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.82012, Magic City
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Телесериал расскажет зрителю о лучшем заведении Майами Бич того времени - отеле «Мирамар», куда приезжал сам Френк Синатра. Отель Мирамар днем — это место для выступления ныряющих клоунов и для занятий ча-ча-ча, а ночью он становится пристанищем для гангстеров и представителей ФБР.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бьянчи
- Режиссёр
Саймон
Селлан Джонс
- ДПРежиссёр
Дэвид
Петрарка
- КФРежиссёр
Карл
Франклин
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- Актриса
Ольга
Куриленко
- Актёр
Стивен
Стрейт
- ДМАктриса
Джессика
Маре
- Актёр
Кристиан
Кук
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- ДГАктриса
Доминик
Гарсиа-Лоридо
- ЮВАктёр
Юл
Васкес
- Актёр
Майкл
Рисполи
- РКСценарист
Рич
Коэн
- ТМСценарист
Тед
Манн
- МГПродюсер
Митч
Глейзер
- ГКПродюсер
Гейер
Косински
- ЭБПродюсер
Эдвард
Бьянчи
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- КБХудожник
Карлос
Барбоза
- КРХудожница
Кэрол
Рэмси
- ЭАМонтажёр
Эдвард
А. Уоршилка
- КНМонтажёр
Кристофер
Нельсон
- ГБОператор
Габриель
Беристайн
- СБОператор
Стивен
Бернштейн
- ДГОператор
Джон
Грилло