Город мечты (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Телесериал расскажет зрителю о лучшем заведении Майами Бич того времени - отеле «Мирамар», куда приезжал сам Френк Синатра. Отель Мирамар днем — это место для выступления ныряющих клоунов и для занятий ча-ча-ча, а ночью он становится пристанищем для гангстеров и представителей ФБР.



Сериал Город мечты 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.