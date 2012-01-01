Wink
Сериалы
Город мечты
1-й сезон
7-я серия

Город мечты (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.82012, Magic City
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Телесериал расскажет зрителю о лучшем заведении Майами Бич того времени - отеле «Мирамар», куда приезжал сам Френк Синатра. Отель Мирамар днем — это место для выступления ныряющих клоунов и для занятий ча-ча-ча, а ночью он становится пристанищем для гангстеров и представителей ФБР.

Сериал Город мечты 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Город мечты»