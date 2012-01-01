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Город мечты
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Город мечты (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.82012, Magic City
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Телесериал расскажет зрителю о лучшем заведении Майами Бич того времени - отеле «Мирамар», куда приезжал сам Френк Синатра. Отель Мирамар днем — это место для выступления ныряющих клоунов и для занятий ча-ча-ча, а ночью он становится пристанищем для гангстеров и представителей ФБР.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Город мечты»