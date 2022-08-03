Телесериал расскажет зрителю о лучшем заведении Майами Бич того времени - отеле «Мирамар», куда приезжал сам Френк Синатра. Позвольте Вас познакомить с Айком - управляющим отелем, которому приходится решать вопросы мафии, своей семьи и полиции.

