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Город мечты
1-й сезон
5-я серия

Город мечты (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2012, Magic City 1
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Телесериал расскажет зрителю о лучшем заведении Майами Бич того времени - отеле «Мирамар», куда приезжал сам Френк Синатра. Позвольте Вас познакомить с Айком - управляющим отелем, которому приходится решать вопросы мафии, своей семьи и полиции.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Город мечты»