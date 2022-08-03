Город мечты (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Телесериал расскажет зрителю о лучшем заведении Майами Бич того времени - отеле «Мирамар», куда приезжал сам Френк Синатра. Отель Мирамар днем — это место для выступления ныряющих клоунов и для занятий ча-ча-ча, а ночью он становится пристанищем для гангстеров и представителей ФБР.

