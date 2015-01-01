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Город хищниц
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Город хищниц (сериал, 2015) сезон 6 серия 9 смотреть онлайн

2015, Cougar Town
Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Как устроить жизнь разведенной женщине в небольшом городке Флориды, главной достопримечательностью которого является футбольная команда колледжа? 40-летняя Джулс начинает встречаться с молоденьким парнем, а это значит, что жизнь в 40 только начинается…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Город хищниц»