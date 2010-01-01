Wink
Город хищниц
2-й сезон
4-я серия

Город хищниц (сериал, 2010) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2010, Cougar Town
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Как устроить жизнь разведенной женщине в небольшом городке Флориды, главной достопримечательностью которого является футбольная команда колледжа? 40-летняя Джулс начинает встречаться с молоденьким парнем, а это значит, что жизнь в 40 только начинается…

Страна
США
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

