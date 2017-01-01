Город Ангел Бэби. Серия 9
Wink
Детям
Город Ангел Бэби
1-й сезон
9-я серия

Город Ангел Бэби (сериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2017, Город Ангел Бэби. Серия 9
ТВ-шоу0+

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Сюжет

В красочном Городе Ангел Бэби живут Блэки, Вайти и Розика, которые играют, учатся, танцуют и поют вместе с юными зрителями. Весeлый алфавит, увлекательный счeт,сладости на любой вкус, занимательные ноты — с обитателями сказочного Города даже взрослые захотят заново окунуться в детство.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

7.4 КиноПоиск