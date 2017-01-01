Город Ангел Бэби (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Город Ангел Бэби. Серия 7
Эта серия пока недоступна

О сериале

В красочном Городе Ангел Бэби живут Блэки, Вайти и Розика, которые играют, учатся, танцуют и поют вместе с юными зрителями. Весeлый алфавит, увлекательный счeт,сладости на любой вкус, занимательные ноты — с обитателями сказочного Города даже взрослые захотят заново окунуться в детство.

