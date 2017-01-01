WinkДетямГород Ангел Бэби1-й сезон7-я серия
Город Ангел Бэби (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2017, Город Ангел Бэби. Серия 7
ТВ-шоу0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В красочном Городе Ангел Бэби живут Блэки, Вайти и Розика, которые играют, учатся, танцуют и поют вместе с юными зрителями. Весeлый алфавит, увлекательный счeт,сладости на любой вкус, занимательные ноты — с обитателями сказочного Города даже взрослые захотят заново окунуться в детство.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск