3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

3 класс. Окружающий мир
Взаимосвязь неживой и живой природы
На этом уроке вы узнаете, из чего состоит поверхность Земли, какие минералы относятся к горным породам. А также рассмотрите представителей различных видов горных пород: магматических, осадочных и обломочных, и узнаете, как с течением времени происходило их образование.

