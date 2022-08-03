3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
6.52020, Горные породы
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом уроке вы узнаете, из чего состоит поверхность Земли, какие минералы относятся к горным породам. А также рассмотрите представителей различных видов горных пород: магматических, осадочных и обломочных, и узнаете, как с течением времени происходило их образование.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!