5 класс. География (сериал, 2020) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

Представляем вашему вниманию видеоурок, посвященный теме Породы, слагающие земную кору. Из данного видео ученики смогут узнать о разнообразии минералов и горных пород, скрытых в земной коре. Учитель также расскажет о трех типах пород: магматических, осадочных и метаморфических, перечислит характерные для каждого из этих типов особенности.



