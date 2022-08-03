5 класс. География (сериал, 2020) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

Горные породы, минералы и полезные ископаемые
5 класс. География
Литосфера — твёрдая оболочка Земли
Горные породы, минералы и полезные ископаемые

Горные породы, минералы и полезные ископаемые
О сериале

Представляем вашему вниманию видеоурок, посвященный теме Породы, слагающие земную кору. Из данного видео ученики смогут узнать о разнообразии минералов и горных пород, скрытых в земной коре. Учитель также расскажет о трех типах пород: магматических, осадочных и метаморфических, перечислит характерные для каждого из этих типов особенности.

