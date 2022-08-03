WinkДетям5 класс. ГеографияЛитосфера — твёрдая оболочка ЗемлиГорные породы, минералы и полезные ископаемые
5 класс. География (сериал, 2020) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн
6.42020, Горные породы, минералы и полезные ископаемые
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Представляем вашему вниманию видеоурок, посвященный теме Породы, слагающие земную кору. Из данного видео ученики смогут узнать о разнообразии минералов и горных пород, скрытых в земной коре. Учитель также расскажет о трех типах пород: магматических, осадочных и метаморфических, перечислит характерные для каждого из этих типов особенности.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!