Гори в аду шоу (сериал, 2010) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Гори в аду шоу. Сезон 2. Серия 8
Гори в аду шоу
2-й сезон
8-я серия

7.12010, Funny or Die Presents...
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Многосерийный ситком, пародирующий сразу все современное американское телевидение – популярные телешоу, программы, сериалы. Каждая серия состоит из нескольких скетчей на любой вкус.

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

