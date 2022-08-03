WinkДетям9 класс. ЛитератураШедевры русской литературы XIX века«Горе от ума». Творческая история. Своеобразие конфликта и тема ума в комедии
9 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн
6.72020, «Горе от ума». Творческая история. Своеобразие конфликта и тема ума в комедии
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом уроке мы познакомимся с комедией Грибоедова Горе от ума. Определим еe место в современной литературе. Разберeмся в особенностях домашнего театра.
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