«Горе от ума». Творческая история. Своеобразие конфликта и тема ума в комедии
Wink
Детям
9 класс. Литература
Шедевры русской литературы XIX века
«Горе от ума». Творческая история. Своеобразие конфликта и тема ума в комедии

9 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

6.72020, «Горе от ума». Творческая история. Своеобразие конфликта и тема ума в комедии
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На этом уроке мы познакомимся с комедией Грибоедова Горе от ума. Определим еe место в современной литературе. Разберeмся в особенностях домашнего театра.

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Жанр
Образовательные
Время
39 мин / 00:39

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