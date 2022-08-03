Горе от ума. Сезон 1. Серия 8
Горе от ума (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

7.12019, Горе от ума. Сезон 1. Серия 8
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Веб-сериал, вдохновленный бессмертной комедией Грибоедова. При загадочных обстоятельствах погибает знаменитый блогер Чацкий, прославившийся скандальными разоблачениями элиты. За расследование берется Порфирий Петров, которому нужно докопаться до истины раньше, чем Чацкого похоронят.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

