Гордон Рамзи. Серия 7
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Гордон Рамзи (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2019, GORDON RAMSAY
Документальный18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Соединив свою страсть к кулинарии и экстремальным приключениям, Гордон Рамзи отправляется в эпическое путешествие в самые отдаленные и труднодоступные уголки мира, чтобы изучить секреты приготовления традиционных местных блюд.

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Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Время
44 мин / 00:44

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