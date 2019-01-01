WinkСериалыГордон Рамзи1-й сезон6-я серия
Гордон Рамзи (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2019, GORDON RAMSAY
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Соединив свою страсть к кулинарии и экстремальным приключениям, Гордон Рамзи отправляется в эпическое путешествие в самые отдаленные и труднодоступные уголки мира, чтобы изучить секреты приготовления традиционных местных блюд.
Сериал Гордон Рамзи 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.