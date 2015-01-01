Гора самоцветов. Храбрец
Wink
Детям
Гора самоцветов
1-й сезон
0-я серия
9.32015, Гора самоцветов. Храбрец
Мультсериалы0+

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Гора самоцветов (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн

Сюжет

Масштабный анимационный проект по мотивам сказок России и СНГ. Мультсериал одинаково интересный как взрослым, так и детям в легкой красочной форме знакомит зрителей с традициями родной страны, рассказывает об особенностях разных народностей и погружает в волшебный мир сказаний и легенд.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гора самоцветов»