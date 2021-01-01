Гоморра (сериал, 2021) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

История о людях и судьбах, связанных с жестокой и могущественной неаполитанской преступной организацией. Рассказ о жизни мафиозного клана изнутри, увиденной глазами 30-летнего Чиро, верного помощника кре�стного отца Пьетро Савастано.



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