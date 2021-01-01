Гоморра. Сезон 5. Серия 3
Wink
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Гоморра
5-й сезон
3-я серия
8.92021, Gomorra: La serie
Драмы, Криминал18+

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Гоморра (сериал, 2021) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

История о людях и судьбах, связанных с жестокой и могущественной неаполитанской преступной организацией. Рассказ о жизни мафиозного клана изнутри, увиденной глазами 30-летнего Чиро, верного помощника крестного отца Пьетро Савастано.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb