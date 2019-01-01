Гоморра (сериал, 2019) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

История о людях и судьбах, связанных с жестокой и могущественной неаполитанской преступной организацией. Рассказ о жизни мафиозного клана изнутри, увиденной глазами 30-летнего Чиро, верного помощника крестного отца Пьетро Савастано.



Сериал Гоморра 4 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.