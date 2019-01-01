Гоморра (сериал, 2019) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Гоморра. Сезон 4. Серия 2
2019, Gomorra: La serie
Драма, Криминал

История о людях и судьбах, связанных с жестокой и могущественной неаполитанской преступной организацией. Рассказ о жизни мафиозного клана изнутри, увиденной глазами 30-летнего Чиро, верного помощника крестного отца Пьетро Савастано.

Италия, Германия
Криминал, Драма
44 мин

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb