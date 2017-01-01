Гоморра. Сезон 3. Серия 9
Wink
Сериалы
Гоморра
3-й сезон
9-я серия
8.92017, Gomorra: La serie
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

Гоморра (сериал, 2017) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

История о людях и судьбах, связанных с жестокой и могущественной неаполитанской преступной организацией. Рассказ о жизни мафиозного клана изнутри, увиденной глазами 30-летнего Чиро, верного помощника крестного отца Пьетро Савастано.

Сериал Гоморра 3 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Италия, Германия
Жанр
Криминал, Драма
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb