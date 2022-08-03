Голые и напуганные (сериал, 2018) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

Что может произойти, если отправить мужчину и женщину без одежды в удаленную часть мира? Двое людей должны прожить 21 день без еды, воды и одежды в одной из наиболее удаленных точек планеты. Удастся ли им протянуть столько в окружении разнообразных хищников?

