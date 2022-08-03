Голые и напуганные (сериал, 2018) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

Голые и напуганные. Сезон 4. Серия 10
Голые и напуганные
4-й сезон
10-я серия

О сериале

Что может произойти, если отправить мужчину и женщину без одежды в удаленную часть мира? Двое людей должны прожить 21 день без еды, воды и одежды в одной из наиболее удаленных точек планеты. Удастся ли им протянуть столько в окружении разнообразных хищников?

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу, Приключения
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb