Не терпится узнать, что случилось с Винни после того, как он инсценировал собственную смерть в финале 1 сезона? Смотрите на Wink 2 сезон сериала «Голяк» с Джозефом Гилганом, в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Подельники не могут нормально функционировать без своего лидера, поэтому они находят способ вытащить Винни из его убежища в сарае. План надежен, как швейцарские часы: ограбить владельцев цирка-шапито, чтобы купить стрип-клуб «Крыса и Тесак» и начать легальный бизнес. Что из этого выйдет, увидите в сериале «Голяк» (2 сезон, Гоблин), который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.

