WinkДетямГолубая планета 21-й сезон6-я серия
Голубая планета 2 (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2017, Blue Planet II
Документальный0+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Продолжение уникального научно-популярного проекта от канала BBC. Для создания документального фильма об океане понадобилось четыре года, четыре тысячи подводных погружений и музыка Ханса Циммера. Российскую версию ленты озвучил Николай Дроздов.
Сериал Голубая планета 2 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD, SD
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
9.1 КиноПоиск
9.3 IMDb