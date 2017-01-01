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Голубая планета 2
1-й сезон
6-я серия

Голубая планета 2 (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2017, Blue Planet II
Документальный0+

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О сериале

Продолжение уникального научно-популярного проекта от канала BBC. Для создания документального фильма об океане понадобилось четыре года, четыре тысячи подводных погружений и музыка Ханса Циммера. Российскую версию ленты озвучил Николай Дроздов.

Сериал Голубая планета 2 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
Full HD, SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

9.1 КиноПоиск
9.3 IMDb