Wink
Детям
Голубая планета 2
1-й сезон
2-я серия

Голубая планета 2 (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2017, Blue Planet II
Документальный0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Продолжение уникального научно-популярного проекта от канала BBC. Для создания документального фильма об океане понадобилось четыре года, четыре тысячи подводных погружений и музыка Ханса Циммера. Российскую версию ленты озвучил Николай Дроздов.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
Full HD, SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

9.1 КиноПоиск
9.3 IMDb