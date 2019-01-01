Голос ангела. Серия 4
Wink
Сериалы
Голос ангела
1-й сезон
4-я серия
8.62019, Голос ангела. Серия 4
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Голос ангела (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Валентине за тридцать, она живет в небольшом поселке, работает врачом в местном медпункте. На ее долю выпало немало трагедий: ранняя смерть родителей, разрыв с женихом, потеря ребенка и, наконец, ссора с младшей сестрой Оксаной – единственным родным человеком, который у нее остался. Едва окончив школу, Оксана заявила сестре, что выходит замуж. Валентина восприняла эту новость враждебно: между девушками произошла ссора, после которой оскорбленная и разъяренная Оксана уехала в неизвестном направлении...

Страна
Украина
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

6.7 КиноПоиск