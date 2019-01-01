Голос ангела (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Валентине за тридцать, она живет в небольшом поселке, работает врачом в местном медпункте. На ее долю выпало немало трагедий: ранняя смерть родителей, разрыв с женихом, потеря ребенка и, наконец, ссора с младшей сестрой Оксаной – единственным родным человеком, который у нее остался. Едва окончив школу, Оксана заявила сестре, что выходит замуж. Валентина восприняла эту новость враждебно: между девушками произошла ссора, после которой оскорбленная и разъяренная Оксана уехала в неизвестном направлении...

