Голос ангела (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале
Валентине за тридцать, она живет в небольшом поселке, работает врачом в местном медпункте. На ее долю выпало немало трагедий: ранняя смерть родителей, разрыв с женихом, потеря ребенка и, наконец, ссора с младшей сестрой Оксаной – единственным родным человеком, который у нее остался. Едва окончив школу, Оксана заявила сестре, что выходит замуж. Валентина восприняла эту новость враждебно: между девушками произошла ссора, после которой оскорбленная и разъяренная Оксана уехала в неизвестном направлении...
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- ВЯРежиссёр
Вера
Яковенко
- НБАктёр
Николай
Боклан
- СКАктриса
София
Котлярова
- Актриса
Дарья
Петрожицкая
- Актриса
Настя
Задорожная
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- НСАктриса
Наталья
Смирнова
- ССАктёр
Сергей
Сипливый
- ПААктёр
Павел
Алдошин
- ИРАктёр
Игорь
Рубашкин
- АДАктёр
Александр
Данильченко
- АРСценарист
Александр
Рыжов
- Продюсер
Валентин
Опалев
- Оператор
Роман
Нижник