Голос (2016) (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2016, Meri Awaaz Hi Pehchaan Hai
Драма12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сестры Кальяни и Кетки не представляют свою жизнь без музыки и песен. Обе обладают удивительным слухом, прекрасным голосом и уникальным талантом. На пути к вершине успеха их ждут множество испытаний, трудностей и неудач, как в личной, так и в профессиональной деятельности.
Рейтинг
8.2 IMDb