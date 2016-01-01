Голос (2016) (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Голос (2016). Серия 5
Голос (2016)
1-й сезон
5-я серия

Голос (2016) (сериал, 2016) сезон 1 серия 5

2016, Meri Awaaz Hi Pehchaan Hai
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сестры Кальяни и Кетки не представляют свою жизнь без музыки и песен. Обе обладают удивительным слухом, прекрасным голосом и уникальным талантом. На пути к вершине успеха их ждут множество испытаний, трудностей и неудач, как в личной, так и в профессиональной деятельности.

Страна
Индия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.2 IMDb