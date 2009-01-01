Голодный Генри. Сезон 2. Серия 1
Wink
Детям
Голодный Генри
2-й сезон
1-я серия

Голодный Генри (мультсериал, 2009) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

6.92009, Hungry Henry
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Страстный художник Пьер встречает детей и рисует им картину. Когда он начинает рисовать, дети стараются угадать, что он рисует. Он продолжает добавлять подсказки к картине, пока ребенок не угадает, что же нарисовал Пьер.

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Рейтинг

8.0 IMDb