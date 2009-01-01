WinkДетямГолодный Генри2-й сезон1-я серия
Голодный Генри (мультсериал, 2009) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
6.92009, Hungry Henry
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сюжет
Страстный художник Пьер встречает детей и рисует им картину. Когда он начинает рисовать, дети стараются угадать, что он рисует. Он продолжает добавлять подсказки к картине, пока ребенок не угадает, что же нарисовал Пьер.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
8.0 IMDb