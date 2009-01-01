Голодный Генри (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Голодный Генри. Сезон 1. Серия 6
6.92009, Hungry Henry
Эта серия пока недоступна

О сериале

Страстный художник Пьер встречает детей и рисует им картину. Когда он начинает рисовать, дети стараются угадать, что он рисует. Он продолжает добавлять подсказки к картине, пока ребенок не угадает, что же нарисовал Пьер.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг

8.0 IMDb