WinkДетямГолодный Генри1-й сезон4-я серия
Голодный Генри (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
6.92009, Hungry Henry
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Страстный художник Пьер встречает детей и рисует им картину. Когда он начинает рисовать, дети стараются угадать, что он рисует. Он продолжает добавлять подсказки к картине, пока ребенок не угадает, что же нарисовал Пьер.
СтранаВеликобритания
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время16 мин / 00:16
Рейтинг
8.2 IMDb