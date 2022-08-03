Голод (сериал, 1999) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

Сериал "Голод" создали Тони и Ридли Скотт по мотивам одноименного фильма. Это удивительное завораживающее повествование о любви и сексе, предательстве и смерти, тайных страстях и глубоких чувствах, разрушающих тело и душу. Захватывающая антология всего запретного и странного снята по мотивам избранных произведений лучших писателей прошлого и современности - Эдгара Аллана По, Роберта Блоха, Брайана Ламли и создателя "Рэмбо" Дэвида Моррела. Каждая серия имеет независимый сюжет. Рассказчиками историй выступают Теренс Стэмп и Девид Боуи.

