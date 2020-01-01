Golden Boy. Верджил Ортис-младший vs Самуэль Варгас (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

22-летний непобежденный нокаутер Верджил Ортис-младший защищает свой чемпионский титул в бою с опытным канадским боксером Самуэлем Варгасом. Сможет ли молодой мексиканец сохранить свою идеальную статистику, выбьет ли он 16-й нокаут в 16 профессиональных боях, или нас ждет сенсация и новый чемп�ион?



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