Годы. Сезон 1. Серия 5
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Годы (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.72019, Years and Years
Фантастика, Драма18+

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О сериале

Шоувумен и бунтарка Вивьен Рук приходит к власти, когда Великобритания переживает сложный период дестабилизации. Еe назначение ещe больше раскалывает нацию и не сулит никакого светлого будущего. Действие начинается в 2019 году и разворачивается в течение следующих 15 турбулентных лет.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Драма
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Годы»