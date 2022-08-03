Шоувумен и бунтарка Вивьен Рук приходит к власти, когда Великобритания переживает сложный период дестабилизации. Еe назначение ещe больше раскалывает нацию и не сулит никакого светлого будущего. Действие начинается в 2019 году и разворачивается в течение следующих 15 турбулентных лет.

