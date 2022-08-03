Годы (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
8.72019, Years and Years
Фантастика, Драма18+
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О сериале
Шоувумен и бунтарка Вивьен Рук приходит к власти, когда Великобритания переживает сложный период дестабилизации. Еe назначение ещe больше раскалывает нацию и не сулит никакого светлого будущего. Действие начинается в 2019 году и разворачивается в течение следующих 15 турбулентных лет.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Драма
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Селлан Джонс
- Актриса
Эмма
Томпсон
- Актёр
Рори
Киннер
- Актриса
Т’Ниа
Миллер
- Актёр
Рассел
Тови
- Актриса
Джессика
Хайнс
- ЭРАктриса
Энн
Рейд
- РМАктриса
Рут
Маделей
- ЛУАктриса
Лидия
Уэст
- ДААктриса
Джейд
Аллейн
- МБАктёр
Макс
Болдри
- Сценарист
Расселл
Т. Дэвис
- Продюсер
Саймон
Селлан Джонс
- Продюсер
Расселл
Т. Дэвис
- ДЛХудожница
Джеки
Леви
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон
- ДЛМонтажёр
Джонатан
Лукас
- ТСОператор
Тони
Слэйтер Линг
- МГКомпозитор
Мюррэй
Голд