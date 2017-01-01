Год миллионов. Серия 2
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Год миллионов (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2017, Year Million
Документальный, Драма18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Сериал посвящeн прогнозам развития жизни в ближайшем и отдаленном будущем, когда искусственный интеллект будет буквально повсюду, а достижения медицины и биологии позволят людям жить сотни лет.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Документальный
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.3 IMDb