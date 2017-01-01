Год миллионов (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сериал посвящeн прогнозам развития жизни в ближайшем и отдаленном будущем, когда искусственный интеллект будет буквально повсюду, а достижения медицины и биологии позволят людям жить сотни лет.



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