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Год миллионов (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2017, Year Million
Документальный, Фантастика18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Сериал посвящeн прогнозам развития жизни в ближайшем и отдаленном будущем, когда искусственный интеллект будет буквально повсюду, а достижения медицины и биологии позволят людям жить сотни лет.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Документальный
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
7.3 IMDb