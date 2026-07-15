WinkСериалыГод культуры2-й сезон3-я серия
2022, Год культуры. Сезон 2. Серия 3
Комедия16+
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Год культуры (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Нерадивый чиновник Виктор Михайлович Сычёв отправляется в ссылку на кафедру словесности в региональный вуз. Там ему придется сменить уютное кожаное кресло и просторный кабинет на шаткую табуретку и пыльную аудиторию. Что может быть лучше для служителя Министерства образования, чем полное погружение в это самое образование? Сериал покажет, чем может обернуться для высокопоставленного чиновника халатное отношение к собственным обязанностям.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb