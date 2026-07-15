WinkСериалыГод культуры1-й сезон12-я серия
2018, Год культуры. Сезон 1. Серия 12
Комедия16+
Серия в подписке «PREMIER»
Год культуры (сериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 1
- 16+25 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 2
- 16+25 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 3
- 16+26 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 4
- 16+27 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 5
- 16+26 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 6
- 16+27 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 7
- 16+26 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 8
- 16+26 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 9
- 16+26 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 10
- 16+26 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 11
- 16+26 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 12
- 16+26 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 13
- 16+26 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 14
- 16+26 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 15
- 16+26 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 16
- 16+26 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 17
- 16+26 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 18
- 16+26 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 19
- 16+26 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 20
- 16+48 мин
Год культуры
Сезон 1 Серия 21
О сериале
Нерадивый чиновник Виктор Михайлович Сычёв отправляется в ссылку на кафедру словесности в региональный вуз. Там ему придется сменить уютное кожаное кресло и просторный кабинет на шаткую табуретку и пыльную аудиторию. Что может быть лучше для служителя Министерства образования, чем полное погружение в это самое образование? Сериал покажет, чем может обернуться для высокопоставленного чиновника халатное отношение к собственным обязанностям.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb