Нерадивый чиновник Виктор Михайлович Сычёв отправляется в ссылку на кафедру словесности в региональный вуз. Там ему придется сменить уютное кожаное кресло и просторный кабинет на шаткую табуретку и пыльную аудиторию. Что может быть лучше для служителя Министерства образования, чем полное погружение в это самое образование? Сериал покажет, чем может обернуться для высокопоставленного чиновника халатное отношение к собственным обязанностям.

