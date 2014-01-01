Глубоководные исследования (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Глубоководные исследования. Серия 6
Глубоководные исследования
1-й сезон
6-я серия

2014, Deep-sea Exploration
Документальный12+

О сериале

Цикл документальных программ National Geographic посвящен исследованию самых загадочных кораблекрушений. Вы узнаете «Неразгаданные тайны Лузитании», посмотрите, что скрывается под поверхностью бермудского треугольника, и увидите, как именно затонул и раскололся на части «Титаник».

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг