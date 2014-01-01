Глубоководные исследования. Серия 5
Wink
Детям
Глубоководные исследования
1-й сезон
5-я серия

Глубоководные исследования (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2014, Deep-sea Exploration
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Цикл документальных программ National Geographic посвящен исследованию самых загадочных кораблекрушений. Вы узнаете «Неразгаданные тайны Лузитании», посмотрите, что скрывается под поверхностью бермудского треугольника, и увидите, как именно затонул и раскололся на части «Титаник».

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