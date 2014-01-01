Глубоководные исследования (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2014, Deep-sea Exploration
Документальные12+
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Сюжет
Цикл документальных программ National Geographic посвящен исследованию самых загадочных кораблекрушений. Вы узнаете «Неразгаданные тайны Лузитании», посмотрите, что скрывается под поверхностью бермудского треугольника, и увидите, как именно затонул и раскололся на части «Титаник».
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