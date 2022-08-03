3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Все мы видели глобус, но всe ли мы знаем о нем? На этом уроке вы узнаете много нового о модели земного шара. Познакомитесь с представлениями древних людей о внешнем виде Земли. Узнаете об открытии шарообразности Земли Магелланом. Рассмотрите модель земного шара глобус, и узнаете, какие линии на глобусе называются меридианами и параллелями, зачем они нужны, что такое экватор и где проходит нулевой меридиан. Узнаете об истории создания глобусов и огромном их разнообразии.



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