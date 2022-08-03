Глобус - модель земного шара
Wink
Детям
3 класс. Окружающий мир
Планета, на которой мы живём
Глобус - модель земного шара

3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

6.52020, Глобус - модель земного шара
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Все мы видели глобус, но всe ли мы знаем о нем? На этом уроке вы узнаете много нового о модели земного шара. Познакомитесь с представлениями древних людей о внешнем виде Земли. Узнаете об открытии шарообразности Земли Магелланом. Рассмотрите модель земного шара глобус, и узнаете, какие линии на глобусе называются меридианами и параллелями, зачем они нужны, что такое экватор и где проходит нулевой меридиан. Узнаете об истории создания глобусов и огромном их разнообразии.

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Жанр
Образовательные
Время
10 мин / 00:10

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