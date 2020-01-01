10 класс. География (сериал, 2020) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Видеоурок «Главные центры мирового хозяйства. Интеграционные союзы мира» подробно раскрывает процессы, происходящие между различными странами в географическом пространстве. Урок будет особенно полезен тем, кто интересуется международными отношениями, глобальными интеграционными процес�сами и в дальнейшем хочет связать свое обучение и работу с данной тематикой. Преподаватель подробно расскажет об основных центрах мировой торговли, современных интеграционных союзах и их роли в мировой экономике. В уроке рассказано, как влияют бартер, валютные биржи, подразделения ООН на политическую и экономическую ситуацию в нашем глобальном мире.



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