5 класс. ОБЖ (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

5 класс. ОБЖ (сериал, 2020) сезон 1 серия 2

6.12020, Главные правила ОБЖ
О сериале

На этом уроке мы поговорим о том, как важно знать основные правила ОБЖ. Уметь грамотно реагировать на опасные ситуации, защищать себя и свое имущество. А также о важности взаимопомощи.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

