Гладиаторы. Серия 10
Wink
Детям
Гладиаторы
1-й сезон
10-я серия

Гладиаторы (мультсериал, 2007) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2007, Gladiatori: Il Torneo delle 7 Meraviglie
Мультсериалы12+

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Сюжет

Римский император Адриан состарился, и среди его приближенных усиливается борьба за власть. Но ничто подозрительное не должно быть замечено среди свободных граждан Рима, в то время как ужасные заговоры разворачиваются в тени императорского трона.

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