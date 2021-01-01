ГИТАРИСТ притворяется НОВИЧКОМ НА ОНЛАЙН УРОКАХ ГИТАРЫ | ПРАНК НАД УЧИТЕЛЯМИ ГИТАРЫ
Wink
Детям
AkStar
1-й сезон
ГИТАРИСТ притворяется НОВИЧКОМ НА ОНЛАЙН УРОКАХ ГИТАРЫ | ПРАНК НАД УЧИТЕЛЯМИ ГИТАРЫ

AkStar (сериал, 2021) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

8.22021, ГИТАРИСТ притворяется НОВИЧКОМ НА ОНЛАЙН УРОКАХ ГИТАРЫ | ПРАНК НАД УЧИТЕЛЯМИ ГИТАРЫ
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Сюжет

Привет! Меня зовут Паша AkStar, я играю на гитаре и записываю интересные видео для вас. Любишь музыку? Тогда тебе сюда.

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