Гиппа, Эй! (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Серия, в которой три игрушки — заводная кукла Софи, бегемот Хиппа и собака Гав-гав, отправляются в захватывающее путешествие, которое включает в себя решение головоломок и игры в сопоставления и сортировку.



Сериал Гиппа, Эй! 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.